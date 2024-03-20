Звезда «Клана Сопрано» пожаловалась на поведение Джонни Деппа в 2001 году

Джонни Деппа, только-только начавшего репутационно и творчески оправляться, вновь клеймят. И опять, как водится, задним числом.

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В этот раз выпады в сторону Капитана делает американская актриса Лола Глаудини, звезда "Клана Сопрано" и "Мыслить как преступник". Сейчас артистке 52 года. Предполагаемый инцидент произошел в 2001-м, на съемках криминальной биографической драмы "Кокаин" (18+). Там Глаудини сыграла одну из своих первых ролей в большом кино.

Как утверждает актриса, опыт съемок с Деппом, фанаткой которого она ранее была, оказался "травмирующим": он-де орал на Лолу, тыкал ей пальцем в лицо и обзывал "чертовой идиоткой".

Что представитель Джонни подвергает сомнению, отмечая, что для Деппа "здоровая рабочая атмосфера" на площадке всегда была во главе угла. А воспоминания Лолы сильно отличаются от воспоминаний других участников съемок.

По словам Лолы, Тед Демме, постановщик картины, попросил ее в одной из сцен рассмеяться после реплики Деппа. Что она и проделала - согласно полученной инструкции. Джонни же это взбесило.

По словам артистки, после очередного дубля Депп подошел к ней и направил свой палец в лицо, спросив: "Кем это ты себя возомнила?" - далее предложив девушке "заткнуться". "Я здесь пытаюсь работать, а ты меня отвлекаешь, идиотка чертова", - гневно заявил Джонни Депп.

Глаудини рассказала, что позже в тот же день Депп принес ей "извинения, но без извинений", по ее мнению: Джонни подошел к актрисе и пояснил, что просто был в образе.

При этом Глаудини подчеркивает, что режиссер на ситуацию никак не отреагировал, а к моменту, когда съемки закончились, она, мол, была "как изгой какой-то".