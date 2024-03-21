Челябинский актер Робак снялся в главной роли вместе с Юлией Пересильд

Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), снялся в главной роли, вместе с актрисой Юлией Пересильд в сериале «Киберпапа». Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».

© Кадр из сериала «Киберпапа»

По сюжету комедийного сериала сварщик Игнат, которого играет Робак, хочет улучшить отношения с пасынком и знакомится с компьютерной жизнью подростков. Играя в одной команде с молодыми парнями, он станет для них наставником и «киберпапой».

Премьера комедии состоится в 2024 году. Ранее стало известно, что Робак продолжил сниматься в сериале «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного».