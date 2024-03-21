Актер Николай Шрайбер поделился своими «правилами жизни»

Николай Шрайбер — артист неформального подхода. Надежный, скромный, со своей точкой зрения и чувством юмора.

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О семье

Я чту семейные узы и традиционные ценности. Мне нравятся старомодные понятия семьи, когда родственники собираются за столом и все вместе отмечают праздники. Я ненавижу конфликтные ситуации, а жена Юля их даже уважает. Поссориться можно за пять секунд, но вообще все пять лет мы живем душа в душу.

О работе

Не представляю, кем бы еще мог быть, если не актером. Я люблю плотничать, что-то изготовлять из дерева своими руками. И мне кажется, любое дело, за какое я бы взялся, мне бы поддалось. Свою профессию люблю за то, что, как нас учили педагоги, если я своей ролью изменю хотя бы одного человека в лучшую сторону, значит, не зря ем свой хлеб. Волнение, переживания есть до сих пор. Первые дни в проекте сопровождаются бессонными ночами. А потом уже втягиваюсь. (Улыбается.)

О популярности

Я не стремился к медийности — просто работал и зарабатывал. Известность моя весьма призрачная. Если в Москве, бывает, признают — каждый сотый пытается вспомнить, где меня видел, то стоит отъехать от столицы километров на двести, и всем на меня наплевать. Чем дольше ты предстаешь разным, неузнанным, без ярлыков, тем труднее тебя срисовать в толпе, это и для профессии полезно.

О себе

Горжусь тем, что я добрый человек. Слабости? Я жуткий обжора, ночами делаю набеги на холодильник. Слабохарактерный, очевидно. Нервный еще, излишне эмоциональный. А в остальном я собой доволен. Дон Кихот — квинтэссенция человека, рожденного для ветряных мельниц. Во мне это тоже где-то есть, но запал закончился.