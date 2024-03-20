Марк Эйдельштейн и Никита Павленко сыграли главные роли в сериале «Фарма»

Завершается работа над сериалом «Фарма», премьера которого состоится в онлайн-кинотеатре Premier весной 2024 года. Криминальное драмеди расскажет о подпольном производстве недоступного для покупки лекарства.

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Антону Павлову недавно исполнилось 18 лет. Он вступил во взрослую жизнь, и у него уже есть любимое дело – он пишет собственную музыку и читает рэп. Но его жизнь омрачает редкое генетическое заболевание – миодистрофия. Это прогрессирующее ослабление мышц, приводящее к летальному исходу. Антону жизненно необходимо дорогое и редкое лекарство, но из-за бюрократических препятствий он потерял к нему доступ.

Старший брат Антона хулиган Миха не собирается мириться с положением дел и находит неожиданный выход – самостоятельно изготовить лекарство. Миха с помощью компании друзей создает подпольную лабораторию. Вместе они стараются спасти жизнь Антона и одновременно решают собственные проблемы, которые подкидывает им жизнь.

Роль Антона исполнил Марк Эйдельштейн, его брата – Никита Павленко. В сериале также снимаются Сергей Гилев, Александр Головин, Светлана Степанковская, Дарья Руденок, Арам Вардеванян, Софья Самсонова, Валентин Анциферов, Станислав Демин,

Режиссером проекта стала Мария Кравченко, продюсерами выступили Роман Атанесян, Макар Кожухов, Марина Катая, производством занимается Premier совместно с Медиагруппой «Красный Квадрат». Съемки проходили в Санкт-Петербурге с августа 2023 года.