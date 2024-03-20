Шэрон Стоун рассказала, как ее лишили «больших» ролей

Актриса Шэрон Стоун заявила в интервью The Guardian, что ей не хватает больших ролей после появления в фильме Мартина Скорсезе «Казино». Она высоко оценила опыт съемок в этом фильме, сообщив, что работать с Робертом де Ниро было ее мечтой, а сам актер ободрял ее и всячески помогал. Однако с тех пор, по ее словам, ей не предложили ни одной большой и серьезной роли в кино, хотя в «Казино» она показала все, на что способна.

Я была шокирована тем, что мне не удалось продолжить удачную карьеру [после успеха «Казино»], я сделала все, чтобы быть как можно лучше, — заявила Стоун.

Говоря о своей работе в то время, она сказала, что играла «больших персонажей» и стояла наравне со своими коллегами-мужчинами, а не позади них. Шэрон добавила, что с удовольствием вернулась бы к актерской деятельности, если бы ей предложили действительно крупную роль.

Мне очень нравилось быть актрисой. Если кто-то предложит мне значительную роль, я приму ее. Но этого не происходит, — подчеркнула звезда «Основного инстинкта».

До этого Шэрон Стоун рассказала, что во время съемок в триллере «Щепка» продюсер Роберт Эванс просил ее вступить в связь с коллегой по цеху Уильямом Болдуином. По ее словам, продюсер, который ранее сам был актером, обосновывал свое требование тем, что в случае ее согласия между ними возникнет настоящая «химия». По мнению Эванса, это могло бы спасти картину и заставить Болдуина больше выкладываться на съемках.