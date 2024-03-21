Звезда русской версии «Постучись в мою дверь» снялась в бикини в Таиланде

Звезда русской версии сериала «Постучись в мою дверь», актриса Лиана Гриба улетела отдыхать с мужем в Таиланд. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой Лиана Гриба позировала в синем бикини, поверх которого накинула рубашку. Волосы она распустила и сделала легкий нюдовый макияж. Актриса рассказала, что впервые за год съемок сериала она позволила себе улететь в отпуск.

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По сюжету сериала «Постучись в мою дверь в Москве» девушка Саша притворяется влюбленной в успешного архитектора Сергея Градского, чтобы он мог вернуть бывшую возлюбленную, а Саша — чтобы помочь вернуть себе стипендию в институте. Знакомство Саши и Сергея начнется с обоюдной неприязни и превратится в историю любви.

В феврале певец Влад Соколовский опубликовал тизер официального саундтрека к «Постучись в мою дверь в Москве». Однако позже он удалил эти посты, а артист Natan опроверг, что певец Влад Соколовский выпустил официальный саундтрек. В песне Natan рассказывает о страстной любви, которая напоминает игру «кошки-мышки». Роли между партнерами меняются — то артист играет «циничного хищника», то его партнерша «показывает зубы», пока он ждет, когда девушка придет и постучит в его дверь.