Меган Фокс сделала признание о своих пластических операциях

Актриса Меган Фокс впервые рассказала про пластические операции, которые успела сделать. Известно, что звезда не может принять свое тело из-за дисморфии.

37-летняя Фокс раскрыла, что три раза делала маммопластику. Первую операцию по увеличению бюста она перенесла в возрасте 21—22 года.

«Я всегда была именно этой маленькой девочкой, которая смотрелась в зеркало и спрашивала: „Где моя грудь?“ Я всегда хотела большую грудь», — призналась Меган.

Также она призналась в ринопластике, которую сделала в 20 лет. Вопреки разговорам, что она 8 раз переделывала нос, актриса заявила лишь об одной операции.

Актриса регулярно колет в лицо филлеры и ботокс, но вот об операционном вмешательстве пока не задумывается. Также она рассказала, что никогда не делала липосакцию, контурную пластику тела и подтяжку ягодиц из-за того, что у нее банально нет лишнего жира.