Молодая возлюбленная Учителя впервые появилась на публике с их дочерью

Молодая возлюбленная режиссера Алексея Учителя, его бывшая студентка из ВГИКа Софья Меледина впервые появилась на публике с их общей дочерью, пишет издание Voice. Девушка посетила премьеру фильма «Летучий корабль», снятого сыном Учителя Ильей.

Меледина была замечена в зале с малышкой на руках. Как пишет Voice, девушка попыталась остаться незамеченной, обошла стороной журналистов и заняла свое место.

Издание отмечает, что Меледина младше режиссера на 46 лет, но пару не смущает разница в возрасте, хотя они стараются не афишировать подробности романа. Вместе их видели на публике лишь однажды — в ноябре 2023 года, когда вышел фильм «Нина», в которой главную роль сыграла бывшая возлюбленная Учителя Юлия Пересильд.

СМИ писали, что в 2016 году Меледина поступила на режиссерский факультет ВГИКа, где обучалась в мастерской Учителя. Девушка не скрывала, что 11 февраля 2021 года, незадолго до окончания института, у нее родилась дочь Нина. Имя отца Меледина предпочитала держать в секрете, но журналисты обращали внимание на «совпадение», что мать учителя зовут Нина Войцеховская.

На премьере фильма «Летучий корабль» в Москве была замечена и дочь Учителя от Пересильд Анна, которая запомнилась многим по роли Айгуль в сериале «Слово пацана». На показе новой картины 14-летняя Анна появилась в бархатном коротком платье и туфлях Balenciaga стоимостью около 130 тысяч рублей.