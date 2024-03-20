Актриса Молоховская рассказала о преподавателях, подростках и психологии

Пятый, заключительный сезон сериала «Трудные подростки» вышел на онлайн-платформе Wink. Одну из главных ролей — директора центра помощи детям со сложной судьбой Александру Петровну — сыграла Екатерина Молоховская. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

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— Екатерина, почему сериал «Трудные подростки» так полюбился зрителям?

— У нас сейчас мало снимают сериалов про этот возраст. К тому же это один из самых стильных проектов по подаче. Хотя меня не было в первых сезонах — смотрела как зритель и думала: «Как классно! Я бы тоже хотела туда!»

— Какова роль вашей героини в этой истории?

— Александра Петровна прекрасно взаимодействует с молодым поколением, находит к ним подход «хитренько» и с юморком! На пробах я предложила именно такой вариант. Когда готовилась, думала, как же сыграть так, чтобы зацепить молодежь, а не стать типичной училкой. Мы же все в школе каких-то преподавателей обожали, а кого-то обходили стороной. Например, у меня был педагог Татьяна Владимировна.

Она разговаривала с нами на молодежном сленге, хотя выглядела совершенно несовременно. В нашем восприятии она была другом, хотя могла прикрикнуть, заставляла делать домашку, но смогла найти контакт.

— Может, секрет в том, что преподаватель должен быть молодым?

— Я считаю, что все зависит от человека. Когда появились все эти новые слова, например «кринж» (чувство стыда за чье-либо действие. — «ВМ»), я в какой-то момент осознала, что не понимаю их. Начала гуглить! То есть в первую очередь это история самого человека — я хочу «быть в теме», и, хотя мне уже 38, я совершенно не чувствую себя на этот возраст.

— Недавно вы получили второе образование по специальности «психолог-консультант тревожно-фобических расстройств». Почему решили заняться этим направлением?

— После ковида у меня случилась первая в жизни паническая атака. Колотилось сердце, пульс был 180, я вызывала скорую. Врачи сказали просто не нервничать, но становилось хуже — началась атака за атакой, и переросло все это в паническое расстройство. Несколько месяцев я перебирала психологов и наконец нашла того, кто специализировался на тревожных расстройствах. Как раз в это время он набирал первый курс по профессиональной переподготовке на базе высшего образования, и я решила, что мне туда нужно пойти.

— Вы и сейчас ведете консультации?

— Да, конечно. Но я не веду много клиентов сразу. У меня плотный график съемок, и я должна быть уверена, что мы сможем встречаться регулярно.

— Как вы относитесь к тренду на психологию в соцсетях?

— Я не считаю, что это плохо. Просто надо включать критическое мышление и прислушиваться не к блогерам — «названным» психологам с курсом повышения квалификации за 10 часов, а искать реальных специалистов с базовым научным образованием и читать авторитетные источники.

— Изменилось ли ваше восприятие актерской профессии?

— По сути все четыре года в театральном институте мы занимаемся анализом разных типов личности, разбирая пьесы и роли. Том Константина Станиславского «Работа актера над собой» — тоже на самом деле труд по психологии. Считаю, было бы здорово, если бы студентам театральных вузов дали возможность проходить личную терапию. Часто можно услышать, мол, артистов «ломают», то есть раскачивают эмоциональный фон, дестабилизируют его, чтобы артист быстро переключался между разными состояниям. Например, чтобы мгновенно заплакать, нужно найти свою болевую точку, где вам больше всего жалко себя. И получается, что педагоги все эти слабые места расковыряют и уйдут домой пить чай.

А человек в этом состоянии остается наедине с собой и не понимает, как с этим дальше быть. Поэтому считаю, что ребятам нужно наравне со всеми другими дисциплинами ввести и психотерапию. Честно признаюсь, если бы я знала, что такое быть актрисой на самом деле, то еще восемьсот раз бы подумала.

ДОСЬЕ

Екатерина Молоховская родилась 28 октября 1985 года в Полоцке (Белоруссия). Окончила ВТУ им. Щепкина. В ее фильмографии более 50 проектов, среди которых: «Универ»,«Зона комфорта», «Трудные подростки», «Я научу тебя мечтать», «Миша — выше», «Последний день», «Хорошая жена», «Молодежка», «Русалки», «Метод Фрейда», «Вангелия» и многие другие.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Вас часто узнают?

— Недавно познакомилась с компанией на отдыхе, и они обсуждали «Зону комфорта», в которой я снималась, потом речь зашла о «Трудных подростках». Я удивилась, что они не просят рассказать смешные истории с площадки. После возвращения в Москву мне написала одна из девушек: «Катя! Так это же ты Марина Кострова! И Александра Петровна тоже ты! Я же даже тебя не узнала! Ты в жизни вообще другая!» Для меня это комплимент моей работе.

— Как вам удается поддерживать идеальную форму?

— Особых секретов нет: базовая косметика для лица по назначению косметолога, спорт и отдых.

— Над какими проектами сейчас работаете?

— Скоро выйдет новый сезон популярного сериала «Универ». А про остальное пока не разрешают говорить продюсеры.

— Не сталкиваетесь со скепсисом, что вы актриса-психолог?

— Нет, наоборот! Узнаваемость только помогает — уже есть определенный уровень доверия, потому что я кажусь клиентам знакомой. Играет роль и то, что я сама прошла все это и знаю изнутри состояние при тревожных расстройствах.

— Что важнее для артиста: талант или дисциплина?

— Актерская удача непредсказуема, поэтому всегда нужно делать ставку на дисциплину, особенно обладая талантом. Что вы смотрите как зритель и что из последнего поразило? Я очень люблю детективы, что-то вроде «Настоящий детектив» или «Фарго», но последнее время был очень плотный график, и новенькое прошло мимо меня.