Деми Мур трогательно поздравила Брюса Уиллиса с 69-летием

Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год и имеют трех общих дочерей. Но несмотря на то, что брачные узы их больше не связывают, они все еще питают друг к другу самые теплые чувства, поддерживают дружеские отношения и все семейные торжества проводят вместе.

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19 марта, в честь дня рождения Брюса Уиллиса, у которого была диагностирована лобно-височная деменция, Деми Мур выложила в социальные сети фотографии с бывшим супругом.

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На первом снимке они мило беседуют, на втором Брюс играет со своей маленькой внучкой Луэллой, первым ребенком его дочери Румер, а на третьем – старое фото из семейной коллекции, где счастливый молодой отец Брюс Уиллис обнимает троих своих дочерей.

© соцсети

«С днем рождения! Мы любим тебя и очень благодарны за тебя», — подписала свою публикацию Деми Мур.

© соцсети

Мы тоже поздравляем Брюса Уиллиса с 69-летием, и рады, что его окружают такие любящие люди.