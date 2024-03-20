«Все возможно в будущем»: Аарон Тейлор-Джонсон — о роли Джеймса Бонда

Недавно издание The Sun поделилось, что кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer предложила Аарону Тейлор-Джонсону («King’s Man: Начало», «Быстрее пули») исполнить роль Джеймса Бонда. Теперь эту информацию прокомментировал сам актёр в интервью с журналистами Rolling Stone UK.

© MARVEL

Ничего конкретного Аарон Тейлор-Джонсон не сказал, однако отметил, что в будущем возможно всё.

Я могу говорить только о том, что действительно могу показать и рассказать. Не думаю, что мне нужно рисовать будущее. Я чувствую: что бы меня не ждало вперели, мне по силам сделать это ещё лучше.

Напомним, среди других кандидатов также были Том Харди, Джеймс Нортон и Идрис Эльба. Последний отказался от роли из-за возраста, ведь контракт на агента 007 подписывают на годы вперёд.