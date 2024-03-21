Эвелина Бледанс настаивает на заключении брачных договоров

Актриса Эвелина Бледанс выступила за заключение брачных договоров. По ее мнению, документ «очень нужен» для сохранения семьи. Соответствующим мнением артистка поделилась на премьере фильма «Обоюдное согласие». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

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Журналисты поинтересовались у Бледанс, нужен ли, по ее мнению, брачный договор.

«Брачный договор очень нужен. Но, к сожалению или к счастью, мы русские женщины считаем, что если намекаем на брачный договор, значит не любим мужчину, относимся к нему меркантильно или без любви. Это не так. Потому что любовь есть любовь, она проходит, а брачный договор – это то нововведение, которое поможет сохранить семьи и удержать друг с другом людей, которые могут споткнуться в своих отношениях, но зная, что у них есть договор, они не позволят себе уйти от правильной дорожки», - сказала актриса.

Премьерный показ драмы «Обоюдное согласие» проходит 20 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Режиссер картины – Валерия Гай Германика. В фильме снялись певица Диана Арбенина, актрисы Глафира Тарханова и Мария Михалкова-Кончаловская.

На мероприятии побывала дочь певицы Славы Александра Морозова. Она сделала заявление о том, что хочет еще детей.