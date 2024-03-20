Дарья Мороз заговорила о завершении актерской карьеры

Дарья Мороз заговорила о возможном завершении актерской карьеры во время общения с журналистами на премьере фильма «Обоюдное согласие». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Мороз призналась: она настолько занята, что нет времени на отдых.

«Очень много работы и меня всегда мой папа очень ругает за это. Говорит ну хватит уже работать, иди поотдыхай, еще что-то. Но такова моя природа. Сейчас нет времени отдыхать, есть время работать», - призналась актриса.

У нее поинтересовались, что сейчас ближе: работать как режиссер, автор.

«Мне очень нравится писать вместе с авторами, придумывать, разрабатывать проекты. Режиссерская работа интереснее всего. Актерская отошла на второй план. Как говорит мой папа, когда ты переходишь грань режиссуры, это отрезает желание быть артистом. Мне кажется, это правда. Потому что ты получаешь такие интересные задачи, которые можешь решать, что актерская работа кажется тебе немножко как будто маленькой. Сейчас так, возможно, дальше будет иначе», - призналась Мороз.

Премьера драмы «Обоюдное согласие» проходит 20 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Режиссер картины – Валерия Гай Германика. В фильме снялись певица Диана Арбенина, актрисы Глафира Тарханова и Мария Михалкова-Кончаловская.

Мероприятие посетили актриса Эвелина Бледанс и дочь певицы Славы Александра Морозова. Последняя призналась, что хочет еще детей, но при этом мечтает успеть сняться в кино.