Актриса Пенелопа Крус снялась в корсете с глубоким декольте

Голливудская актриса Пенелопа Крус стала лицом нового выпуска журнала Elle. Снимки опубликовали в Instagram издания. На обложке 49-летняя Пенелопа Крус позировала в черном корсете с глубоким декольте. Она также сменила имидж — отстригла каре с челкой. На других фото она была одета в облегающее белое боди и черную водолазку. Ей также сделали макияж с нюдовой и розовой помадой.

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"Красивая", "Вам точно 49?", "Совершенство", "Идеальная фигура", "Потрясающая красотка", "Богиня", — написали пользователи соцсетей в комментариях.

С 2007 года Пенелопа Крус состоит в отношениях с 54-летним актером Хавьером Бардемом. Пара познакомилась после совместных съемок в фильме Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона".

В 2010 году звезды связали себя узами брака в доме общего друга на Багамах. Спустя год у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна. Пара регулярно появляется вместе на публике, а также на светских мероприятиях и кинопремьерах по всему миру.