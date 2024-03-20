Актер Анатолий Руденко впервые вышел на публику после скандала с наркотиками

Актер Анатолий Руденко, известный по ролям в фильме "Триггер", а также сериалах "Каменская" и "Две судьбы", впервые вышел на публику после скандала с наркотиками. Снимки актера с супругой появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Анатолий Руденко пришел на премьеру сериала "Обоюдное согласие" с женой Еленой Дудиной. Для выхода на публику он предпочел классический серый костюм с белой рубашкой и ботинками, а актриса — прямых джинсах, твидовом жакете, туфлях с острым мысом и сумкой Chanel.

Актера задержали вечером 17 января. Сообщалось, что он сильно нервничал, когда сотрудники полиции остановили его машину. Правоохранители осмотрели Руденко и обнаружили, что он приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона. Актер объяснял в полиции, что нашел пакет на улице и принял за отраву для собак. Только позже он узнал, что внутри наркотики, но не стал от них избавляться. В отношении актера возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.