Актер из "Бегущего по лезвию" М. Эммет Уолш умер перед своим днем рождения

Ушел из жизни американский актер кино, театра и ТВ М. Эммет Уолш - артист с экранографией в 250 пунктов. 22 марта ему должно было исполниться 89 лет.

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Причиной смерти стала остановка сердца, передает ET со ссылкой на представителя актера.

Уолш скончался в госпитале в Вермонте.

Майкл Эммет Уолш родился в 1935 году в Огденсберге, Нью-Йорк, в ирландской семье. В три года после операции оглох на левое ухо. В 1958-м окончил университет. Еще студентом начал пробовать себя в театральных постановках.

Переехал в Нью-Йорк - получать образование в Американской академии драматических искусств. В 1969-м дебютировал на Бродвее - в спектакле с Алем Пачино. Сниматься начал тогда же.

В списке работ актера - "Бегство с планеты обезьян", "Серпико", "Маленький домик в прериях", "Бегущий по лезвию", "Просто кровь", "Сумеречная зона" (1980-х), первые "Зубастики", "Байки из склепа", "Секретные материалы", "За гранью возможного", "Свадьба лучшего друга".