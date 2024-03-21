В сентябре прошлого года общественность была обескуражена новостью о женитьбе Александра Петрова. Холостяк узаконил отношения с девушкой Викторией, которая никак не причастна к миру шоу-бизнеса. Многие восприняли спонтанный поступок героя сериала «Полицейский с Рублевки» положительно, порадовавшись за молодых. Некоторые друзья и коллеги не поддержали Сашу и даже публично заявили, что брак – фикция, которая продлится не долго.

Однако вопреки ожиданиям недоброжелателей, Петров и супруга счастливы уже полгода. До сих пор их связывают теплые и яркие чувства, и только по одному их взгляду видно, насколько влюбленные желают друг друга.

Подтверждает эту видимость Петров и словами и поступками. Он возит новоиспеченную жену по Европе, делает ей подарки и вообще светится от счастья. В недавнем разговоре с журналистами он признался, что Вика первая девушка в его жизни, с которой быт в радость. Актеру нравится, что жена покупает в магазине продукты, которые он любит, а также дарит простые, но трогательные подарки просто так.

«Она недавно ходила по магазинам — девочки чаще это делают. Пришла и сказала: «Вот футболка. Я просто тебе купила», — делится актер.

Также добавляет, что даже полгода спустя после загса, он с удовольствием каждый вечер проводит с женой в спокойном тихом месте. Влюбленные могут часами говорит обо всем подряд и не наскучивать друг другу.