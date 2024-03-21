Джейк Джилленхол заразился опасной инфекцией на съемках

По сценарию, у персонажа Джейка и его партнера по съемкам, бойца Конора Макгрегора, была драки. Во время работы над съемкой драки Джилленхол почувствовал, что ему в руку впилось стекло.

© runews24.ru

Через несколько дней рука опухла. Оказалось, что подобные состояния – это проявление последствий стафилококковой инфекции. Джейк обратился к специалистам и быстро восстановился.

«Я очень старался заботиться обо всем, что мы делали, также и о своем теле. Я не получил никаких серьезных травм», - рассказал артист в новом интервью.

В киноленте Джейк сыграет мужчину по имени Далтон, который решил разобраться с бандой бандитов в штате Миссури. Премьера «Дома у дороги» запланирована на 21 марта. Режиссером киноленты выступил Даг Лайман.

Напомним, Джейк Джилленхол может воплотить образ Бэтмена в будущих фильмах DC. Актер сыграет главную роль в шоу «Презумпция невиновности» от Apple TV+.