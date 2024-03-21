Надя Ручка рассказала, как Анна Семенович страдает от своих пышных форм

Бывшую солистку группы «Блестящие» многие знают по ее пышным формам. При этом самой Анне Семенович жить с таким бюстом довольно трудно – иногда это заставляет ее страдать.

Грудь Анны Семенович не искусственная – ее молочные железы растут из-за генетического заболевания. Звезда даже ложилась под нож, чтобы уменьшить ее, однако рост продолжается. Бывшая коллега певицы по группе «Блестящие» Надя Ручка рассказала, что подруги всегда обращали внимание на рост груди Семенович и даже подшучивали над ней.

«Мы прикалывались и между собой, и с Аней, типа, какой сейчас у нее размер… Это было по-доброму, конечно. У нее был спазм в спине из-за тяжести, создаваемой большим бюстом. Она покупала специальные бюстгальтеры. Помню, у нее было несколько приступов. Она ложилась на стол и корчилась», – поделилась Надя в документальном фильме на МУЗ-ТВ.

Большая грудь вызывала у Анны Семенович психологические проблемы. Артистка сама откровенничала о том, что у нее было ощущение, будто пышные формы затмили ее саму. Однако позже она проработала эту проблему, перестала зависеть от мнения окружающих и голодать, поэтому поправилась до 110 килограммов, но при этом стала чувствовать себя намного лучше.

Анна Семенович никогда не была замужем и не имеет детей, однако мечтает об этом. Специалисты предупреждают ее, что после беременности ее грудь может вырасти еще больше, передает Starhit.