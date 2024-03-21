Как сейчас выглядят подросшие дети Ильи Любимова и Екатерины Вилковой

Первые раз они друг друга увидели в 2010-м, Илья Любимов с первого взгляда на Екатерину Вилкову понял, что станет его женой. Интересно, но продолжительное время актеры не афишировали свои отношения широкой публике.

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А уже через год после первой встречи, стали мужем и женой. Илья и Екатерина признавались, что в их семье не принято отмечать годовщину свадьбы, более того, они даже друг друга не поздравляют.

Кроме этого Вилкова откровенничала, что не любит сниматься совместно с мужем, так как не может полностью раскрыться в кадре, а также рассказывала, что супруг не дарит ей цветы:

«Он дает мне гораздо больше – разрешает купить что угодно, пойти или поехать куда угодно, да и посоветовавшись с ним, я делаю по своему» – говорила 39-летняя актриса, но при этом в их семье царит гармония и идиллия.

Крепкая пара российского кинематографа является родителями двоих детей. И несмотря на большую занятость, стараются как можно чаще проводить время со своими детьми, из которых они не делают «тепличных», а с ранних лет обучают их к самостоятельности.

Впервые Любимов и Вилкова стали родителями в 2012-м.

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Своему первенцу – дочери, они дали необычное, красивое имя – Павла.

Сыну – Петру, в этом году исполняется 10 лет. Звездные родители не делают из своей личной жизни тайну, и совместно с детьми снимаются в рекламе, третий год являясь амбассадорами российского бренда обуви.

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Актеры театра и кино довольны семейной жизнью, еще на пороге совместной жизни разделили обязанности, в том числе и в воспитании детей.

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Павла и Петр растут в любви и заботе, не зная, что такое ссоры между мамой и папой: