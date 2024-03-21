В очередной раз убеждаемся, что нет ничего вечного, даже если речь идет о бессменной прическе Киану Ризва, с которой мы видели его во всевозможных амплуа, включая роль плохого парня Джона Уика. Актер впервые за много лет решился избавиться от своих длинных черных локонов и вернулся к стрижке времен «Адвоката дьявола». К слову, помолодел Киану сразу же на пару десятков лет.

Свежие фото 59-летнего Ривза опубликовало издание Daily Mail. На перемены во внешности, пишет портал, Киану решился ради роли в фильме «Исход», над которым сейчас активно ведется работа.

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Несмотря на то что на протяжении всей своей кинокарьеры Киану сотни раз экспериментировал с прическами, меняя длинные волосы на короткие и так по кругу, в последние годы он все же остановился на удлиненных черных прядях, которые отлично дополняла вечная трехдневная щетина актера. Однако для новой роли потребовался более опрятный внешний вид, в связи с чем Ривз был вынужден вернуться к короткой стрижке.

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Не можем не заметить, что кардинальные перемены произошли также и со стилем Киану Ривза. Мы настолько привыкли видеть его в идеально сидящих костюмах (обязательно пуленепробиваемых), что и забыли, как выглядит звезда «Матрицы» в чем-то повседневном вроде джинсов и простой белой футболки. И надо сказать, этому парню к лицу все. Даже странная жилетка, в которой его застала врасплох Ксения Бородина несколько месяцев назад на отдыхе в Италии.