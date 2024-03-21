Виктор Добронравов рассказал, у какого режиссера был готов играть любую роль

Заслуженный артист РФ Виктор Добронравов рассказал, что при выборе роли для него очень значимо имя режиссера: не у всех он готов играть даже Гамлета, а вот у Римаса Туминаса, умершего 6 марта, сыграл бы любую роль.

Туминас умер 6 марта в возрасте 72 лет в Италии после тяжелой болезни. С 2007 года он возглавлял Театр имени Евгения Вахтангова в должности художественного руководителя, работу в театре режиссер завершил 9 февраля 2022 года.

"Вопрос - у кого играть. Вот придет какой-нибудь не очень талантливый режиссер, скажет: "Я хочу, чтобы вы у меня сыграли дядю Ваню или Гамлета". А ты не хочешь играть у этого человека Гамлета. У нас был режиссер Римас Туминас, который недавно ушел, я готов был у него играть что угодно, потому что это всегда было интересно", - рассказал актер в интервью для проекта "ТАСС Дети", отвечая на вопрос, какой образ хотел бы воплотить на сцене из истории и литературы.

Полная версия интервью будет опубликована в соцсетях проекта "ТАСС Дети" в 13:00 мск.