Джулию Робертс назвали «очень старой» из-за фото лица крупным планом

Голливудская актриса Джулия Робертс показала поклонникам свой новый портрет. Фотографию опубликовал сайт Daily Mail.

© Газета.Ru

На снимке 56-летняя Джулия Робертс предстала в черной водолазке. Актриса также надела украшения с сердцами: серьги и цепочку с кулоном. Знаменитость распустила волосы и положила их набок. Ей сделали нюдовый макияж, который подчеркнул ее красоту. Джулия Робертс смотрела в камеру и улыбалась. Читатели Daily Mail раскритиковали внешность актрисы.

«Я видел ее вчера вечером в кино, она выглядела очень старой и изможденной, макияж может творить чудеса», «Благодаря хорошей косметической хирургии каждый может хорошо выглядеть, даже Джулия Робертс», «Она не молодеет, это называется фотошоп», «Она выглядит очень старой на самом деле», «Никогда не понимал ее привлекательности. Крысиное лицо», «Она стала некрасивой. Что она сделала с носом?» — писали в комментариях.

На прошлой неделе Джулия Робертс пожаловалась на дочь Хейзел. По словам артистки, девушка сейчас учится в колледже. У нее есть свой «богемный» стиль, который она приобрела благодаря матери. Джулия Робертс заявила, что дочь часто берет наряды из ее гардероба, совершая набеги на ее шкаф.