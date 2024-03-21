Умер актер Стен Эльфстрем

20 марта ушел из жизни артист, известный как Стен Эльфстрём.

© Кадр из фильма «Хокан Брокан»

Стен Густав Аксельссон Эльфстрём (полное имя) был востребованным шведским актером кино, ТВ и музыкальных видео с фильмографией более чем в шесть десятков пунктов. Большую его часть заняли сериалы и телевизионные ленты.

О кончине 81-летнего исполнителя передает Express - со ссылкой на подтверждение от дочери актера Жозефины. В качестве причины названа долгая болезнь, без конкретики.

Стен Эльфстрём родился в 1942 году. Образование получил в Театральной академии в Гётеборге. Снимался с 1960-х: шведский телефильм по "Чайке" Чехова в 1988-м, "Ищейка", "Отморозки", "Комиссар Мартин Бек", "Валландер", "Признать невиновным", "Добро пожаловать в Швецию".