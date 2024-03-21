Живущий в Каннах Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве

Живущий в Каннах актер Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве. Звезда сериала «Кухня» поделился откровением в эфире шоу YouTube-канала Николая Левшица.

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Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева уже давно не проживают в России. Артисты обосновались во Франции, в Каннах. Дмитрий признался, что ему нравится природа и местный климат.

«Люблю всю эту атмосферу: справа горы, слева море, сверху солнце, синее небо», — высказался Назаров.

При этом он отметил, что является коренным москвичом и скучает по городу.

«Я люблю Москву. Даже несколько скучаю по каким-то уголкам», — заявил артист.

Дмитрий вспомнил о критике, с которой он столкнулся после отъезда из страны. Тогда россияне утверждали, что Назаров и Васильева «побираются». Однако артист заверил, что не стоит за него беспокоиться. Он не нуждается в деньгах и гастролирует за рубежом с авторским спектаклем.

«Когда мы уехали, все кричали: «Они побираются, живут в Израиле на раскладушке у знакомых». Зачем они так говорят? Смешно и противно!» — резюмировал актер сериала «Кухня».

Ранее Константин Хабенский ответил на вопрос о возвращении Назарова на сцену МХТ. Подробности смотрите в этой новости.