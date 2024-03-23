Блейк Лайвли извинилась за неудачную шутку о больной раком Кейт Миддлтон

Блейк Лайвли пожалела о своей неудачной шутке про Кейт Миддлтон. Актриса принесла извинения в микроблоге.

Звезда Голливуда выложила рекламу своего бренда напитков Betty Buzz. Блейк Лайвли намеренно добавила на снимки элементы фотошопа, чтобы подшутить над принцессой Уэльской.

Дело в том, что в январе в социальных сетях появилась фейковая фотография Кейт Миддлтон с детьми. Тогда же фанаты начали строить предположения об исчезновении королевской особы.

Однако недавно стало известно, что у жены принца Уильяма обнаружили рак. После этих новостей Блейк Лайвли стало стыдно за свой поступок.

«Уверена, что сегодня это никого не волнует, но я чувствую, что должна признать это. Я сделала глупый пост, связанный с ажиотажем вокруг «неудачных фотошопов», и, о боже, этот пост меня сегодня ужасно расстроил», – подчеркнула актриса.

Только вот пользователи Сети не поверили в искренность слов знаменитости и обвинили девушку в лицемерии.

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