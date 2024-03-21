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Лейкоз, одиночество, СПИД: известные дети-актеры, которые умерли до 30 лет

Они были еще детьми, когда начали сниматься в кино. Получили славу, известность и деньги, влюбили в себя зрителей. Казалось, эти дети не такие, как все, звездочки, которым судьба обещает счастье и успех. Но жизнь некоторых знаменитых мальчишек и девчонок после съемок в кино пошла наперекосяк, а у кого-то и вовсе оборвалась.

Лейкоз, одиночество, СПИД: известные дети-актеры, которые умерли до 30 лет
© Passion.ru

Как сложились судьбы известных детей-актеров, читайте в материале «Страстей».

Кай из «Тайны Снежной королевы» покончил с собой

© Кадр из фильма «Тайна Снежной королевы», режиссер Николай Александрович

Известный по роли Кая в «Тайне Снежной королевы» Ян Пузыревский с 10 лет играл на сцене Театра Спесивцева, а в 16-ть снялся в фильме. К 20 годам он исполнил более 10 ролей в кино. Учился в Щукинском училище, а окончив, поступил в Театр на Таганке. В 18 лет Пузыревский женился, но брак был обречен: супруги ссорились, а рождение ребенка только усилило их разногласия. Жена переехала в матери и собиралась подать на развод. В один из дней Ян пришел навестить полуторагодовалого сына. Жена оставила их наедине и ушла в другую комнату. В этот момент Ян позвонил ей и сообщил, что сын никому не достанется и предложил посмотреть в окно. Актер совершил суицид, ребенок остался жив. Сейчас мальчик уже взрослый, а его мать после смерти первого супруга вскоре вышла замуж и уехала во Францию. Погибшему актеру было 25 лет.

Коля из «Гостьи из будущего» страдал запоями и задохнулся во время пожара

© Кадр из фильма «Гостья из будущего», режиссер Павел Арсенов

Сыгравший главного героя Колю в фильме «Гостья из будущего» Алексей Фомкин мечтал о карьере в кино. Параллельно со съемками в прославившем его фильме был приглашен в «Ералаш», где снялся в нескольких выпусках. После «Гостьи из будущего» у Фомкина была еще одна роль, но уже второго плана: он сыграл в фильме «Повод». Затем актер окончил школу, но аттестат не получил – ему выдали справку со словами «прослушал». В 1987 году актер снялся в главной роли в картине «На своей земле».

Полгода после этого режиссеры не звали Фомкина сниматься, и он пошел в армию. В тот самый момент начали поступать предложения, но актер уже не мог их принять, кинокарьера завершилась.

Затем он служил в МХАТ им. Горького, но через три месяца был уволен, так как постоянно прогуливал. Актер устроился маляром, но ушел и оттуда. Затем переехал во Владимирскую область, поселился в деревне, стал мельником. Во Владимире он встретил будущую жену, а после свадьбы переехал к ней в квартиру во Владимире. Супруги злоупотребляли алкоголем, а в одну из ночей квартира загорелась. Во время пожара актер спал – он умер, задохнувшись дымом. Погибшему было 26 лет.

Рома Лавочкин из «Вам и не снилось» умер от лейкоза

Актер Никита Михайловский сыграл трогательного Ромку Лавочкина в фильме про первую любовь «Вам и не снилось». Его ранней карьере в кино способствовал отчим Виктор Сергеев, который тогда руководил «Ленкомом». Окончил Институт сценических искусств, иллюстрировал детские книги. Несколько раз был женат – вторую жену, как и сценическую возлюбленную по фильму «Вам и не снилось», звали Катя. С ней актер организовал выставку картин в Англии, средства от продажи которых направили на лечение детей с раком.

© Кадр из фильма «Вам и не снилось», режиссёр Илья Фрэз, Киностудия им. М. Горького

Неожиданно и у самого Михайловского выявили лейкемию. Ему потребовалась пересадка костного мозга. Деньги на операцию направляли президент России Борис Ельцин и даже бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, однако ничего не помогло. Актер умер в Лондоне и был похоронен на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге. Погибшему было 27 лет.

Галюня из «Белых рос» скончалась странной смертью в одиночестве

© Кадр из фильма «Белые росы»

Сыгравшая Галюню в фильме «Белые росы» Юлия Космачева была любимицей режиссеров: красивая, артистичная, не стеснявшаяся камер. В знаменитой картине она снималась с актером Николаем Караченцовым: они играли папу и дочку. После этой картины снялась еще в семи фильмах, потом работала ведущей на белорусском ТВ. Космачева рано вышла замуж и развелась. В день трагедии она была в прекрасном настроении, зашла в гости к другу-соседу. Тот вышел в магазин, а по возвращении обнаружил актрису мертвой. Причина смерти неизвестна, намеков на суицид никто не мог вспомнить. Погибшей было 24 года.

Дима Сомов из «Чучела» страдал наркоманией и болел СПИДом

© Дмитрий Егоров в фильме «Чучело», режиссер Ролан Быков

Актер Дмитрий Егоров единственный раз снялся в кино: в 13 лет он сыграл Диму Сомова в фильме «Чучело». Родители были против того, чтобы сын связал себя с кино, но мальчик никого не слушал. Еще студентом Егоров женился, у пары родился сын, в 7 месяцев мальчик умер в результате гидроцефалии. Семья распалась. Егоров закончил МГИМО, а однажды вышел прогуляться и был найден мертвым недалеко от дома.

Его мать Наталья Кустинская была уверена, что сына убили. Однако известно, что актер страдал наркоманией и болел СПИДом. Погибшему было 30 лет (по другим сведениям – 32).

Дети из «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» пропали

Многие дети-актеры из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» ушли из жизни рано, судьба других неизвестна. Таня Прохорова, сыгравшая Митрофанову, умерла в 41 год. После развода злоупотребляла алкоголем и, по некоторым данным, имела судимость. Перед смертью у Татьяны случился инсульт.

Слава Царев, сыгравший мальчика с сачком, умер в 55. Последние годы выпивал, денег не хватало. После второго инсульта его не стало.

О Сереже Кокореве ничего неизвестно: сыграл Шарафутдинова, а до съемок в «Добро пожаловать…» появился в двух короткометражках. Потом пропал.

Лида Волкова, известная по роли Леры, снялась еще в двух картинах - «Мимо окон идут поезда» и «Они не пройдут». На этом ее кинокарьера закончилась. Что случилось с актрисой, неизвестно.

Десятилетняя актриса Джудит Эва Барси была убита отцом

Девочка маленького роста Джудин Эва Барси впервые попала в кино в 5 лет: на катке в Сан-Фернандо ее заметили агенты по кастингу. Мать девочки, которая и сама мечтала стать актрисой, решила развивать карьеру дочери. За пять лет девочка снялась в 70 рекламных роликах, трех фильмах и двух мультфильмах. Известно, что девочке давали гормоны роста – она выглядела младше своих лет и в 10-ть была ростом всего 112 сантиметров.

С семи лет жизнь ребенка превратилась в кошмар. На тот момент гонорары актрисы доходили до 100 тыс. долларов. Отец перестал работать, начал злоупотреблять алкоголем. Родители понимали, что благосостояние семьи зависит от дочери: это вызывало в них ревность и паранойю. Купив дом с тремя спальнями и двумя ванными, мужчина обнес его забором с железными шипами. Однажды во время вечеринки в доме отец увидел, что все внимание гостей приковано к дочери. Он заманил девочку на кухню, схватил за волосы и толкнул на пол. По другой версии, он швырнул кастрюлю, сломав ей нос.

Перед отъездом на съемки фильма «Челюсти: Месть» отец приставил к горлу дочери кухонный нож и угрожал, что убьет, если та не вернется. Спустя два месяца девочка приехала, но обстановка в семье не изменилась.

25 июля 1988 года отец прокрался в спальню дочери и выстрелил ей в голову из пистолета. Девочка не успела проснуться. На выстрел прибежала мать – она упала на колени перед мужчиной, но тот выстрелил и в нее. Спустя несколько дней он поджег тела, облив бензином, а затем совершил суицид в гараже.

Через 1,5 года после смерти юной актрисы вышел в прокат последний фильм с ее участием под названием «Все псы попадают в рай». В этой картине обыгрывалась жизнь после смерти.

Дети-актеры: психологические аспекты раннего вовлечения в шоу-бизнес

В последнее время очень популярны фильмы для детей и подростков. Да и во взрослых фильмах они встречаются не редко. Из-за этого растёт армия детей, которые становятся звёздами в столь юном возрасте, и не всегда они могут психологически грамотно справиться с нахлынувшей популярностью.

Раннее начало карьеры в индустрии развлечений может оказать негативное влияние на психическое и эмоциональное благополучие таких детей. Хотя много как положительных, так и негативных примеров. Мы разобрали их с психологом Константином Сибитёвым.

Опасности раннего начала карьеры детей-актеров

1. Психологическое давление и груз ответственности – «Ты звезда, ты должна и обязана!»

Начиная работать в индустрии развлечений, дети подвергаются высокому уровню стресса и ожиданий. Они могут столкнуться с необходимостью постоянно доказывать свою способность и соответствовать ожиданиям режиссеров, публики, а чаще всего родителей.

2. Нарушение естественного детского развития – «Потом поиграешь, сейчас нужно идти на сцену и работать»

Раннее вовлечение в карьеру актера может мешать естественному физическому, эмоциональному и социальному развитию детей. Они лишаются возможности проводить время со сверстниками, участвовать в школьных мероприятиях и развиваться в соответствии с естественным ритмом развития. Они с детства попадают во взрослый мир, практически не имея возможности побыть беззаботным ребёнком.

3. Ограничение образовательных возможностей – «Математика от тебя не убежит, а вот карьеру нужно строить сейчас»

Интенсивная съемочная деятельность может мешать обучению и получению образования. Это может привести к отставанию в учебе и даже к психологическому развитию. Впоследствии, если они не догоняют сверстников, то испытывают глубокий комплекс неполноценности в связи с тем, что недостаточно грамотны или эрудированы. И это всё усугубляется пристальными взглядами и завышенными ожиданиями публики.

Норма или не норма? Влияние на психическое здоровье

Вопрос о том, является ли раннее начало карьеры детей-актеров нормальным или нет, вызывает много дискуссий среди специалистов. С одной стороны, некоторые считают, что это является частью естественного развития и самовыражения детей. С другой стороны, многие эксперты обеспокоены тем, что такой опыт может негативно сказаться на психическом здоровье и общем благополучии детей.

Примеры конкретных людей

Примером успешной детской актрисы, чья карьера началась в раннем возрасте, является Дакота Фаннинг. Несмотря на то, что она начала сниматься в фильмах совсем маленькой, сумела сохранить баланс между работой и образованием, что помогло ей стать востребованной актрисой и сохранить психическое здоровье.

Однако есть и примеры детей-актеров, которые столкнулись с серьезными проблемами в дальнейшей жизни. Например, Джуди Гарланд, известная своей ролью Дороти в «Волшебнике страны Оз», столкнулась с проблемами алкогольной зависимости и психическими расстройствами во взрослой жизни, что в конечном итоге привело к ее преждевременной смерти, - онстантин, Сибитёв, психолог.

Среди примеров успешных детей-актеров можно упомянуть Эмму Уотсон, известную по роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Ее карьера началась в детском возрасте, и несмотря на глобальную славу, она сумела сохранить баланс между работой и учёбой, а сейчас активно занимается благотворительностью.

Самый яркий пример

Примером детской звезды, столкнувшейся с серьезными психологическими проблемами в результате раннего вовлечения в шоу-бизнес, является Бритни Спирс. Начав свою карьеру в качестве детской актрисы и певицы в Дисней шоу, Спирс стала одной из самых известных поп-икон 90-х годов.

Раннее начало карьеры Бритни Спирс привело к тому, что она испытала высокий уровень стресса и давления в отношении собственного образа и успеха. Во время подросткового возраста исполнительница переживала интенсивное внимание общественности, постоянный контроль и ожидания со стороны публики и промоутеров.

Этот психологический стресс в сочетании с недостаточной поддержкой и контролем со стороны окружающих привел к проблемам с психическим здоровьем Спирс. У нее случались эпизоды депрессии, тревоги и нарушений психического равновесия, что привело к публичным инцидентам и проблемам с законом. Бритни Спирс стала символом того, как раннее вовлечение в индустрию развлечений может повлиять на психическое здоровье детей-звезд. Ее история подчеркивает важность баланса между карьерой и психологическим благополучием, а также необходимость защиты интересов и прав детей, а также их психического здоровья, - онстантин Сибитёв, психолог.

Раннее начало карьеры детей-актеров может быть как положительным, так и отрицательным опытом. Однако важно помнить, что психическое здоровье и общее благополучие ребёнка должны быть приоритетом. Родители, агенты и режиссеры должны сотрудничать для создания условий, которые бы способствовали здоровому развитию детей-актеров, учитывая их психологические и эмоциональные потребности.

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