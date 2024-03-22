Анна Пересильд рассказала об отношении к буллингу

Актриса Анна Пересильд в интервью порталу «Вокруг ТВ» рассказала, как проявляются хейт и буллинг в её жизни. По словам дочери актрисы Юлии Пересильд, эти явления чаще всего связаны с популярностью её мамы.

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Она рассказала, что многие её знакомые сомневаются, что её мать действительно летала в космос для съёмок фильма. Сначала Анна пыталась что-то доказывать сомневающимся, а потом стала реагировать на их слова с улыбкой. Актриса добавила, что на хейт и буллинг в принципе нужно реагировать с юмором.

Анна также рассказала, что многие считают, что роль в популярном сериале «Слово пацана» ей удалось получить лишь благодаря влиятельным родителям.

Ранее Анна Пересильд призналась, что боится своей популярности.