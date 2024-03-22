Пенелопа Крус попала на обложку журнала в платье с глубоким декольте

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась для апрельского номера Elle Spain в откровенных нарядах. Снимки опубликованы на сайте издания.

© Lenta.ru

49-летняя знаменитость попала на обложку журнала в черном платье с глубоким декольте. Кроме того, она позировала в белом лонгсливе и боди в сочетании с прозрачной юбкой. В качестве обуви ей подобрали босоножки на высоком каблуке, волосы Крус распустили и уложили волнами, а на лицо нанесли нюдовый макияж.

© Elle Spain

Автором съемки выступил фотограф Зави Гордо.

© Elle Spain

Ранее Крус снялась без штанов для февральского номера испанской версии журнала Vogue.