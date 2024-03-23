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Скончался американский актер Майкл Эммет Уолш из фильма «Бегущий по лезвию»

Актер из Соединенных Штатов Америки Майкл Эммет Уолш скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на его агента.

Скончался актер Майкл Эммет Уолш из фильма «Бегущий по лезвию»
© Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

Артист умер 19 марта в больнице в Сент-Олбансе в штате Вермонт. Уточняется, что причиной его смерти стала остановка сердца.

За свою карьеру Уолш снялся в более 200 фильмах и сериалах. Он участвовал в таких проектах, как «Секретные материалы», «Байки из склепа», «Достать ножи», «Бегущий по лезвию», «Голгофа».

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