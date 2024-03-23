Скончался актер Майкл Эммет Уолш из фильма «Бегущий по лезвию»

Скончался американский актер Майкл Эммет Уолш из фильма «Бегущий по лезвию»
Актер из Соединенных Штатов Америки Майкл Эммет Уолш скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на его агента.
Артист умер 19 марта в больнице в Сент-Олбансе в штате Вермонт. Уточняется, что причиной его смерти стала остановка сердца.
За свою карьеру Уолш снялся в более 200 фильмах и сериалах. Он участвовал в таких проектах, как «Секретные материалы», «Байки из склепа», «Достать ножи», «Бегущий по лезвию», «Голгофа».