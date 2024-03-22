Дарья Мороз рассказала, какую профессию выбрала для себя ее дочь

Актриса Дарья Мороз призналась, что ее дочь не интересует мир кинематографа и театра. Девочка твердо уверена, что не пойдет по стопам родителей.

© РИА Новости

Дарья Мороз редко говорит с прессой на личные темы и далеко не всегда отвечает на вопросы, касающиеся ее дочери Анны Богомоловой. Впрочем, на этот раз корреспондентам повезло услышать прямой ответ.

Оказывается единственная наследница Дарьи, чьи родители всегда были тесно связаны с миром кинематографа, и знаменитого режиссера Константина Богомолова, вовсе не намерена идти по стопам родителей. 13-летняя Анна мечтает о карьере врача и собирается связать жизнь с медициной.

Напомним, что после развода Богомолов и Мороз смогли сохранить теплые дружеские отношения. Они вместе растят дочку и переживают ее пубертатный возраст, в котором так и тянет на эксперименты с внешностью.