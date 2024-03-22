Бен Аффлек неожиданно сменил образ — фанаты уверены, что актер помолодел

Вслед за своим коллегой Киану Ривзом Бен Аффлек решил скинуть пару десятков лет и впервые за долгое время решился сменить образ — актер избавился от седоватой бороды, к счастью для большинства поклонников.

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Шалость, надо заметить, удалась, и вот уже настоящего Бена выдает только лишь небольшая седина в волосах — в остальном его вряд ли отличишь от красавчика из нулевых, в которого когда-то влюбилась Джей Ло и толпы фанаток по всему миру.

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«Обновленного» Аффлека папарацци засняли на прогулке с 12-летним сыном Сэмюэлем. Непонятно, виной всему отсутствие щетины или компания ребенка, но выглядел актер удивительно счастливым и бодрым.

Фэны звезды фильма «Бэтмен против Супермэна» твердят в один голос, что теперь Бен Аффлек выглядит максимум на 40 лет (напомним, в августе прошлого года актеру исполнился 51 год), да и вообще, говорят они, чистое лицо мужчине всегда идет. Некоторые, правда, предположили, что теперь скрывать тоску рядом с женой Дженнифер Лопес ему будет куда сложнее.