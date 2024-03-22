Актер из «Слова пацана» приехал в Тюмень, чтобы дать совет школьникам

Тюменский актер, сыгравший Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев приехал в школу № 70 в Тюмени. Как рассказал URA.RU ученица школы, которая была на встрече с актером, он посоветовал школьникам учиться хорошо, как он сам. Лев Зулькарнаев окончил школу № 70 в Тюмени.

© Кадр из сериала «Слово пацана»

«Мы его видели, он даже пожал мне руку. Он рассказал, как учился, показал нам пример. Занимался прилежно, учился на хорошие отметки. Еще рассказал, как стал актером», — рассказал ученица школы.

Со своим классным руководителем Лев Зулькарнаев не встретился, так как Наталья Петрова в это время находилась вне школы и не знала о его визите.

В родной школе актер пробыл не более часа. Ранее URA.RU писало, что классный руководитель актера рассказала о любимых предметах Льва Зулькарнаева.