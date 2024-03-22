Аарон Тейлор-Джонсон объяснил большую разницу в возрасте с женой

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон рассказал о решении жениться на возлюбленной, режиссере фильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон, которая на 23 года старше его. Слова артиста приводит Rolling Stone.

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Они познакомились, когда актеру было 18 лет, а режиссеру — 42. Тейлор-Джонсон объяснил свое решение жениться ранним взрослением.

«То, что большинство людей делали в двадцать с лишним лет, я делал, когда мне было 13», — сказал он.

Ранее актер Аарон Тейлор-Джонсон был назван преемником роли актера Дэниела Крейга в новом фильме про Джеймса Бонда.