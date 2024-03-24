Лиам Нисон не собирается возвращаться в «Звездные войны»

Популярный британский актёр Лиам Нисон прокомментировал своё теоретическое возвращение к роли джедая Квай-Гон Джинна, в которого он перевоплощался в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». В интервью Screen Rant 71-летний актёр заявил, что уже не вернётся к этому герою, поскольку слишком стар для этого.

© Чемпионат.com

Нисон отметил, что в последний раз снимался в фильме по франшизе в 1998 году, однако сейчас не видит себя в образе этого героя.

Мы сняли «Скрытую угрозу» 26 лет назад! Сделаю ли я это снова? Я так не думаю. Я уже слишком стар, чертовски стар. Не вижу ситуации, при которой я вернулся бы к этой роли.

Интересно, что совсем недавно его коллега по приквелам Юэн Макгрегор вернулся к роли Оби-Вана Кеноби в одноимённом сериале. Шоу вышло летом 2022 года, и с тех пор актёр неоднократно заявлял, что готов вновь исполнить роль знаменитого джедая.