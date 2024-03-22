Дочь Кончаловского вышла в свет в наряде, который сшила сама за несколько часов

Дочь режиссера Егора Кончаловского вышла в свет в наряде, который сшила сама за несколько часов. Мария Михалкова-Кончаловская показала в соцсетях процесс создания корсета, украсившего ее образ.

© Соцсети

«Все одеваются на премьеру стильно в крутые бренды. Маша шьет себе костюм с отсылками на персонажа за день до мероприятия. Это моя первая премьера! Раньше я не снималась в таких сложных и больших ролях. Съемки были серьезной проверкой на прочность для меня и вызовом, в какой-то степени. Я никогда не думала, что буду сниматься в кино. Я играю дочь главной героини. Сюжет очень интересный и запутанный. Я очень сроднилась с моим персонажем, поэтому решила сама создать образ на премьеру. Он вдохновлен персонажем Жени. Ну не могла же я просто так прийти, ничего не придумав», — поделилась девушка.

Она снялась во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие», режиссером которого является Валерия Гай Германика. Знаменитость близко познакомилась с Марией, пригласив ее с матерью актрисой Любовью Толкалиной на интервью для своего YouTube-шоу, и после этого решила поработать с ней. Дочь артистов не стала отказываться от такой возможности проявить себя.

© Соцсети

Михалкова-Кончаловская учится на факультете графического дизайна Московского художественно-промышленного института. В июне 2022 года она открыла в Москве свою первую художественную выставку — работы были представлены в культурном центре «Покровские ворота». Дочь знаменитостей увлеклась рисованием еще в детстве, и постепенно развивала свой талант, работая в театре матери «Собор». Актриса в соцсетях показывала картины и декорации, которые Мария создавала для спектаклей.

Толкалина и Кончаловский в 2017 году сообщили о расставании, однако они продолжают общаться и встречаться на семейных праздниках.