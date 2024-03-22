77-летняя звезда «101 далматинца» насмешила поклонников фото без макияжа

У себя в блоге актриса не стесняется показывать себя такой, какая она есть на самом деле. Многие знают Гленн Клоуз как Круэллу де Виль из фильма «101 далматинец». Трудно поверить в то, что с момента выхода фильма прошло уже 28 лет, а самой Клоуз 19 марта исполнилось 77 лет.

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В честь своего дня рождения Клоуз опубликовала честное селфи, на котором показала, как выглядит без макияжа и фильтров. Актриса рассказала, что не так давно врачи ей помогли избавиться от последствий небольшого перелома носа, поэтому теперь она может вновь корчить смешные рожицы и радовать поклонников забавными кадрами.

© Личный архив актрисы

Чувствую себя такой же красивой, как всегда. Сегодня будет хороший день, — подписала публикацию актриса.

Она рассказала, что сейчас активно восстанавливается после хирургического вмешательства и лечит синяки, которые появились после операции.