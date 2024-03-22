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80-летний Роберт Де Ниро умилил поклонников трогательным фото с 10-месячной дочерью

В прошлом году 80-летний актёр стал отцом в седьмой раз. 6 апреля 2023 года у Роберта Де Ниро родилась дочь. Девочку назвали Джией. Это новость стала неожиданностью не только для поклонников Де Ниро, но и для него самого. Судя по всему, постепенно актёр вновь проникся радостью отцовства и сейчас практически всё свободное время проводит с наследницей.

80-летний Роберт Де Ниро умилил поклонников фото с 10-месячной дочерью
© globallookpress.com

В социальных сетях появилась свежая фотография Де Ниро с маленькой Джией. На ней счастливый отец держит девочку на руках и расплывается в улыбке умиления. По словам актёра, дочь стала для него большой мотивацией и подарила невероятный заряд жизненных сил.

© Личный архив Роберта Де Ниро
Она такой очаровательный ребёнок. Невероятно милая. Когда я на неё смотрю, всё остальное для меня исчезает. Это такое счастье быть рядом с ней — бесконечная радость, — поделился Де Ниро.
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