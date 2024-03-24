Кэмерон Диас дала странное имя новорожденному сыну

Звезда фильмов «Ангелы Чарли» Кэмерон Диас и ее муж бэк-вокалист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден вновь стали родителями. Счастливым событием супруги поделились в социальных сетях. Рождение второго ребенка стало неожиданностью для подписчиков — Диас практически не сообщает о подробностях личной жизни.

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Как стало известно из публикации, у звездной пары родился сын Кардинал.

«Мы рады объявить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так счастливы, что он здесь! Для безопасности ребенка и конфиденциальности мы не будем выкладывать фото, но он очень милый», — прокомментировала Кэмерон.

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Вместо фотографии новорожденного малыша Диас опубликовала красочный рисунок с трогательной надписью: «Маленькая птичка прошептала мне». Любленная пара добавила, что чувствует себя полными счастья и любви, а также поблагодарили всех близких и поклонников за приятные слова. В комментариях люди поздравили родителей с такой волшебной новостью и пожелали лучшего семье.

Напомним, что Кэмерон и Бенджи поженились в 2015 году. А в 2019 у супругов появился первый ребенок — дочка Рэддикс. Диас также не публикует фотографии наследницы у себя на странице и просит с пониманием относиться к этому решению. По слухам, второго ребенка для супругов родила сурмама.