56-летнюю Джулию Робертс раскритиковали в сети за фото крупным планом

Американскую актрису и продюсера Джулию Робертс раскритиковали в сети за фото крупным планом. Соответствующий снимок и комментарии приводит Daily Mail.

© Evan Agostini / Invision / AP

56-летняя артистка разместила черно-белое фото, на котором она предстала в черной вязаной кофте. При этом звезда распустила волосы и сделала легкие локоны. Свой образ она дополнила украшениями в виде серег и подвески с кулоном.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под материалом.

«Фотошоп, фильтры и освещение творят чудеса. Благодаря косметологической хирургии каждый может хорошо выглядеть, в том числе Джулия Робертс», «Недавно посмотрела ее последний фильм, и она выглядела невероятно старой», «Фильтры стирают все недостатки», «Выглядит хорошо, но неестественно», — высказались они.

В январе Джулия Робертс раскрыла секрет красоты. Звезда фильма «Эрин Брокович» отметила, что сохранять моложавую внешность ей помогает хорошая наследственность.