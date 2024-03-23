Адам Сэндлер сыграет в фильме «Счастливчик Гилмор 2»

Недавно актёр Кристофер Макдональд принял участие в радиопрограмме Audacy's 92.3 The Fan. В ходе разговора он поделился, что недавно виделся с Адамом Сэндлером и тот показал ему черновую версию сценария фильма «Счастливчик Гилмор 2».

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«Макдональд, тебе это понравится», — сказал мне Сэндлер. Я у него спросил: «Что именно?». Затем он ответил: «Как насчёт этого» и показывает мне черновой вариант «Счастливого Гилмора 2». Возможно, вам следует вырезать это [из эфира], потому что я не хочу оказаться лжецом, но он действительно показал его [сценарий].

Картина «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хеппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого «лужаечного» вида спорта, который он так презирал.

Подробности сюжета и дата выхода продолжения пока не раскрываются.