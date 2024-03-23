Что помогло Антону Шагину в работе над ролью в «Позывной "Пассажир"»

Фильм "Позывной "Пассажир" для многих стал лучшей киноновинкой недели. По итогам своего первого уик-энда картина, рассказывающая о войне в Донбассе, заработала почти 60 миллионов рублей. Как отмечает "Бюллетень кинопрокатчика", это "выше ожиданий рынка". Среди причин успеха называют актерский ансамбль: Александр Михайлов, Владимир Стеклов, Сослан Фидаров, каждый по-своему, берут зрителя за душу.

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А в главной роли - Антон Шагин. Он играет столичного художника-тусовщика, отправившегося в Донбасс искать своего родного брата.

В большом интервью "РГ" актер рассказал, что многие переживания его героя близки и ему самому, ведь его родной брат Константин Шагин ушел добровольцем в зону СВО осенью 2022 года.

"Все пошло на пользу дела, весь внутренний багаж пригодился на съемках, - отметил актер. - Брат на днях звонил, сказал, что посмотрел фильм и что мои шальные глаза в первом бою напомнили ему о его первом бое. Слава богу, брат жив, получил, правда, ранение осколочное, долго лечился, восстанавливался, потом вернулся на фронт, снова ранение, снова восстановление…".

Антон Шагин также рассказал, что в работе над ролью помогли те впечатления, которые он вынес из своих многочисленных поездок в зону спецоперации.