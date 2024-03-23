У актера Антона Шагина выходит авторский сборник стихов и рисунков

У актера Антона Шагина, известного по ролям в "Стилягах", "Бесах" и многих других фильмах, выходит сборник стихотворений "Шагомер".

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"В книге стихи, написанные с 2019 по 2023 годы. Это то, через что прошел я сам, через что прошла моя душа, это мой путь. Недаром - "Шагомер", - рассказал актер "Российской газете".

Антон Шагин добавил, что в книге будут не только стихи.

"Сборник проиллюстрирован моими рисунками, так что это по-настоящему авторская книга", - подчеркнул Антон Шагин.

Сборник вышел в издательстве "АСТ", в книжных интернет-магазинах уже открыт предзаказ, презентации также ожидаются этой весной. По словам актера, в этом году на прилавках должен появиться еще один его литературный труд: