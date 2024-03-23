65-летняя Мишель Пфайффер показала внешность без макияжа и восхитила фанатов

Американская актриса и продюсер Мишель Пфайффер показала лицо без макияжа на новом фото и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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65-летняя знаменитость запечатлела себя на заднем сиденье автомобиля. Она позировала перед камерой в пальто песочного оттенка и черной водолазке. При этом звезда распустила волосы и отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.

© @michellepfeifferofficial

Поклонники оценили снимок в комментариях. «Выглядишь потрясающе», «Красавица», «Восхитительная», «Самая прекрасная женщина во вселенной», — заявили юзеры.

Ранее в марте американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу также показала естественную внешность в новом видео.