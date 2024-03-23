Колин Фаррелл предается воспоминаниям о своем предшественнике в трейлере «Пингвина»

Новый тизер-трейлер сериала «Пингвин» (The Penguin) представил 22 марта 2023 года видеосервис Max. «ИнтерМедиа» напоминает, что это спин-офф «Бэтмена», посвященный одному из главных злодеев Готэма Освальду Кобблпоту, известному как Пингвин. В 8-серийном телефильме (как и в фильме Мэтта Ривза) его сыграл преображенный до неузнаваемости Колин Фаррелл. В «Бэтмене» он служил помощником криминального авторитета Кармина Фальконе и теперь, после его кончины, надеется занять его место.

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В ролике Кобблпот рассказывает кому-то невидимому о другом своем могущественном предшественнике – Рексе Колабрезе, который держал в своей власти городе, когда Освальд был еще ребенком. В тизере Пингвин восхищается тем, какие пышные торжества устроили по случаю внезапной смерти короля преступного мира.

- Когда мне было 14, у него случился сердечный приступ, и он умер, все еще держа в руках сигару, — говорит он. - В моем районе устраивают парад в его честь. Чертов парад. И это не было чем-то необычным, но это был жест. Демонстрация любви, того, что он имел в виду. Можете ли вы представить, что вас запомнят таким образом?

В финале можно увидеть и других персонажей, с которыми заглавный герой жестоко расправляется.

В сериале режиссера Крэйга Зобела также снялись Кристин Милиоти (в роли Софии, дочери Кармине Фальконе), Рензи Фелис, Майкл Келли, Шоре Агдашлу, Дейдра О'Коннелл, Клэнси Браун, Майкл Зеген и др.

Премьера «Пингвина» состоится на HBO осенью, а сиквел «Бэтмена» Ривза выйдет на экраны, по последним данным, только в октябре 2026-го.