51-летняя Кэмерон Диаз стала во второй раз мамой

Новорожденного назвали необычным именем Кардинал

Кэмерон Диаз еще лет десять назад считалась одной из самых высокоплачиваемых актрис Голливуда. Однако с 2014 года она не снимается в кино, поскольку целиком посвятила себя семье.

Сначала Кэмерон уделяла все свое время дочке Рэддикс Хлое Уайлдфауэр, которая появилась на свет 30 декабря 2019 года. А теперь Диаз стала во второй раз. О счастливом событии сообщил ее муж, музыкант Бенджи Мэдден.

«Мы счастливы и рады объявить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так счастливы, что он здесь! — написал он у себя в соцсетях. — Ради безопасности и конфиденциальности детей мы не будем публиковать никаких фотографий, но он действительно милый».

Зато супруги уже рассказали, что мальчику было решено дать необычное имя Кардинал.