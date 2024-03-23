Конор Макгрегор получил более $5,5 млн за участие в фильме «Дом у дороги»

Зарплата Конора Макгрегора за «Дом у дороги» является самой большой, которая была выплачена актеру, впервые снявшемуся в голливудском фильме. Об этом рассказал сам боец UFC в интервью Good Morning Britain.

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«Это факт. Я являюсь самым высокооплачиваемым начинающим актером за все время. Я был самым высокооплачиваемым бойцом UFC всех времен. И с точки зрения мотивации, я двигаюсь вперед», — отметил новоиспеченный актер.

По данным Screenrant, предыдущий рекорд принадлежал Дуэйну «Скале» Джонсону, дебютировавшему в 2001 году в фильме «Мумия возвращается». Известно, что звезда рестлинга на тот момент получил впечатляющие $5,5 млн.

«Дом у дороги» вышел 21 марта на стриминге Prime. Это ремейк классического боевика 1989 года с Патриком Суэйзи.

Главный герой – Далтон, брутальный любитель подраться, начинает работать вышибалой в одном из баров. Постепенно он избавляет заведение от маргинальных посетителей, но этим недоволен глава местной бандитской группировки. В итоге между ними завязывается противостояние ценою в жизнь.

Главные роли также исполнили Джейк Джилленхол, Даниэла Мелшиор и Билли Магнуссен.

Режиссером выступил Даг Лайман. Он, кстати, был недоволен тем, что фильм не получил театрального проката.