Бен Аффлек помолодел на 10 лет

Голливудский актер Бен Аффлек был замечен без бороды, теперь он выглядит на 10 лет моложе.

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Актер проводил время со своим 12-летним сыном Сэмюэлем, сопровождая его на баскетбольном матче вместе с бывшей женой Дженнифер Гарнер.

Аффлек был одет в зеленую рубашку на пуговицах поверх темно-бордовой футболки, а также носил темно-бордовый пиджак и брюки цвета хаки. Совместно с Дженнифер они делят обязанности по воспитанию Сэмюэля, а также 18-летней Серафины и 15-летней Вайолет.

Некоторые фанаты оказались разочарованными, узнав, что Бен хранил любовные письма от Дженнифер Лопес, когда был в браке с Гарнер. Он сделал из них книгу и подарил певице, когда их отношения начались снова в 2021 году. Гарнер поддерживает дружеские связи с ними.