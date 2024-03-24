Актер Павел Попов признался, что выпустил на свободу внутреннего демона

Павел Попов долго ждал свою первую главную роль. Переломным моментом стал для него 2021 год, когда на экраны вышло сразу 5 проектов с его участием. Наиболее значимым актер считает «Серебряного волка», где его партнером был легендарный Игорь Костолевский. А не так давно ему посчастливилось сыграть с другим мэтром отечественного кинематографа — Алексеем Гуськовым в нашумевшем сериале «Золотое дно». О том, какие неожиданные черты открыла в нем эта роль, что он перенял от более опытных партнеров, а также секретах успеха актерского брака — в эксклюзивном интервью Womanhit.

© WomanHit.ru - МК

- Павел, это правда, что актерскую профессию вы сами выбрали еще ребенком?

- Нет, это не правда. Когда мне было 5 лет, меня мама отвела в поэтический кружок. Он назывался «Русский стиль», к Елене Викторовне Ишметовой, она была нашим педагогом. Мы читали стихи, она прививала мне с детства вкус к высокому, художественному. Я, помню, читал Есенина. В общем, это мама как-то меня вот так направила, не я сам. Ну и вообще, благодаря моей маме, наверное, я встал на актерский путь. Она водила меня и в наш драматический театр в Рязани, и в МТЮЗ. Так что любовь к искусству — ее заслуга.

- А в чем для вас главная сложность актерской профессии?

- Не знаю, я очень люблю это дело, трепетно к нему отношусь. Я мог бы, наверное, ответить, что главная сложность — создать образ того персонажа, которого ты играешь. Чтобы каждый зритель узнавал этого человека, при этом удивлялся, увидев тебя в жизни, и говорил: «Да вы вообще не похожи!». Мне очень нравится думать о том, как должен выглядеть мой герой, как он должен двигаться, разговаривать, смотреть, какая у него пластика. У меня была такая история, мы снимали фильм «Вмешательство» и на одном фестивале показывали его. Я приехал на фестиваль в очках, опрятно одетый, у меня были аккуратненько подстрижены волосы, а в фильме я был наголо бритый с перебитым носом — мой персонаж был дворовым пацаном. Очень приятно, что некоторые люди не узнали меня, удивлялись: «Ах, так это ты играл!». Мне кажется, это, наверное, лучшая похвала.

- Популярность важна для вас, как для актера?

- Я считаю, что популярность очень важна. Актер должен иметь зрителя, и я думаю, что каждый из нас в какой-то степени идет за этим в профессию. Каждый хочет быть в центре внимания и страдает, когда его нет. На мой взгляд, это большой труд, чтобы роль выделялась, запоминалась и оставалась в сердце зрителя.

- Не так давно прошла премьера сериала «Золотое дно». Чем ваш герой похож на вас, а чем отличается?

- Наверно, схожесть наша в целеустремленности. Конечно же, я не готов достигать своей цели такими методами, как это делает Дмитрий, — идти по головам и требовать, чтобы все ему подчинялись. И делать это жестко, нетактично, не церемонясь и не считаясь с чужим мнением. Я, конечно, на такое не способен, но могу сказать, что, играя Дмитрия, я гиперболизировал эту часть себя и старался выпустить демона, сидящего внутри. В Дмитрии я в этом смысле разгулялся и разошелся. Позволял себе сидеть, как хочу, разговаривать со всеми нагло, дерзко, унижая других людей. И не могу сказать, что в этом нет удовольствия.

- Как в сериале «Золотое дно» раскрываются вечные темы отцов и детей, зависимости от денег и хрупкости отношений между самыми близкими?

- На мой взгляд, раскрываются очень широко. Просто эта история написана на фоне так называемой богатой жизни, людей, которые имеют огромные деньги, и от этого, наверное, и их проблемы в семье, потому что все они — эгоисты и нацелены на то, чтобы получить как можно больший кусок недвижимости, акций, денег и так далее. На примере моего персонажа, Дмитрия Градова, мне кажется, эта проблема очень хорошо видна, потому что он всю жизнь кладет на то, чтобы доказать отцу свою состоятельность, и в конечном итоге превращается в чудовище, разрушающее, в первую очередь, себя и свое окружение. Также прекрасна линия у Ангелины Пахомовой, которая играет младшую дочь семейства Градовых — здесь виден конфликт подростка и матери, которая занята только своими проблемами и интересами.

- У вас была экспедиция в Краснодарский край, где снимали на настоящих винодельнях, удалось ли попробовать вино, понравилось?

- Да, у нас была неделя съемок в Краснодарском крае. Это, конечно же, был праздник. Мы попробовали местное вино, взяли его с собой, привезли родственникам, друзьям. Я привез бутылок пять, разного. Очень вкусное. Я могу сказать, что вырваться из городской среды и оказаться рядом с морем, в тепле, на природе — это дорогого стоит. Нам провели экскурсию по винодельне, показали цеха, где делается вино, где оно настаивается. Мы видели эти бочки, в которых бродит виноград, было интересно.

- На этом проекте вы работали с Алексеем Гуськовым. Перенимаете что-то от мэтров?

- Мне действительно повезло, я поработал с людьми, которые уже успели оставить свой след в истории нашей профессии. Алексей Геннадьевич Гуськов, на мой взгляд, очень трепетно относится к работе и всегда на связи с тобой. Он звонит, спрашивает, делится своими впечатлениями, как прошла смена. Много тратит времени на разбор сцены, на то, чтобы договориться между партнерами, чтобы каждый понимал свою задачу. Он всегда приходит на площадку готовый, у него всегда есть решение к каждой сцене. С Игорем Матвеевичем Костолевским мы вместе работали на «Серебряном волке». Он переписывал текст от руки и приходил на смену с листами А4 — тоже, мне кажется, элемент старой школы. От каждого, мне кажется, я набираюсь опыта, и от режиссеров стараюсь взять какое-то мировоззрение, отношение к искусству.

- Ваша супруга Елена — тоже актриса. На чем строится союз двух творческих личностей?

- На совместном творчестве, на схожести взглядов на творчество, на взаимной поддержке. Мне очень сильно повезло с Леной, потому что она безумно в меня верит и 90 процентов моих успехов, связанных с профессией, это ее заслуга, потому что ее советы бесценны, ее вера в меня дает мне силы. Я очень надеюсь, что то же самое происходит и в обратную сторону. Я безумно в нее верю, она очень талантливая актриса. В этом смысле, конечно же, мы стараемся друг друга поддерживать и как-то идти рядом, очень многое обсуждаем и советуемся в плане творчества.

- Вы познакомились еще будучи студентами Щукинского училища. Как начался ваш роман, переросший в брак?

- Да, мы с Леной знакомы с института и, более того, мы однокурсники. Наш роман начался с совместного отрывка, до этого у нас не было какой-то совместной работы. И вот на третьем курсе нам дали отрывок по произведению Александра Островского «Красавец мужчина». На такой ситуации мы сошлись и начался наш роман, который в итоге перерос в брак.

- Чем покорили сердце возлюбленной?

- Это, наверное, больше вопрос к Лене. Я не знаю, но очень хочется верить, что талантом и красотой (смеется). Это все, конечно, шутки, но мне очень сложно как-то себя оценить в этом плане. Я старался за ней ухаживать, дарил цветы, делал приятные сюрпризы.

- Как поддерживаете себя в форме, ведь вы сильно нагружены: театр, кино, пробы, перелеты, переезды, премьеры и прочее?

- Я занимаюсь спортом. Я с недавнего времени увлекся боксом. Мне очень нравится. Люблю бегать на длинные дистанции, слушать музыку. Вот так поддерживаю свою физическую силу.

- Майклом Джорданом восхищаетесь и сегодня?

- Да, Майклом Джорданом восхищаюсь и думаю, что я буду им восхищаться всю жизнь. Это великая личность, это большой пример. Не только им восхищаюсь, Мухаммедом Али, мне кажется, я тоже буду всю жизнь восхищаться. Еще Хабибом Нурмагомедовым, его отцом — Абдулманапом Нурмагомедовым. Меня спорт вообще привлекает в жизни, и я очень хотел быть спортсменом, занимался профессиональным футболом, баскетболом, выступал за сборную города по баскетболу. Наверное, личности, которые остались у меня в детстве, в моем сердце, пройдут со мной через всю жизнь. И увлечение футболом у меня, конечно же, осталось, но это уже зрительский интерес. В футбол я не играю, но мы любим с женой ходить на стадион.

- Какие подвижки в вашем увлечении рисованием, которое появилось на карантине во время пандемии?

- Никаких подвижек нет, это хобби я успешно забросил. Я нарисовал достаточное количество картин, чтобы украсить нашу квартиру. Мои работы висят у нас в гостиной, на кухне, выглядит это очень красиво, как декор интерьера. По-моему, две картины я подарил друзьям на дни рождения. Сейчас совершенно нет времени на это. Но, возможно, когда-нибудь вернусь к этому хобби.