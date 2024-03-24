Умерла актриса из сериала "Дежурная аптека" Сильвия Тортоса

23 марта ушла из жизни Сильвия Тортоса, испанская актриса кино и телевидения, режиссер, сценаристка и продюсер, певица и телеведущая.

© Российская Газета

На счету актрисы более ста проектов, один из ее образов - Эммануэла де ла Рива в сериале "Дежурная аптека".

Тортоса дебютировала на экране в первой половине 1960-х. В списке - "Поезд ужасов" с Кристофером Ли, "Одиннадцатый час", "Девушка из "Красной мельницы", "Черная луна", "Гори, Мадрид".

По сообщениям СМИ страны, причиной смерти одной из самых узнаваемых испанских актрис стал рак.

Как рассказал представитель артистки, похороны пройдут в понедельник.

Сильвия Тортоса родилась 8 марта 1947 года в Мадриде. На сцене дебютировала еще подростком, сыграв Дороти в постановке "Волшебник страны Оз".